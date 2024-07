Quanto falta para a IA se igualar à inteligência humana? Veja escala

Nível 1: de acordo com a OpenAI, o primeiro nível, onde o ChatGPT ainda se encontra, é o mais básico. Nesse estágio, o chatbot consegue responder a perguntas e comandos diretos, solucionar problemas matemáticos, além de redigir textos e até mesmo linhas de código.

Nível 2: seria o de "raciocinadores", em tradução livre. Ele seria composto por IAs que conseguem resolver problemas e realizar tarefas de forma semelhante a uma pessoa com doutorado, mas sem acesso a informações. Segundo a Bloomberg, executivos da OpenAI acreditam que a empresa está perto de alcançar esse nível.

Nível 3: denominado "agentes", seria ocupado por IAs capazes de atuar em benefício de um usuário por vários dias. Um exemplo seria uma inteligência artificial que pudesse realizar o trabalho de uma pessoa enquanto ela estivesse em férias.

Nível 4: chamada de "inovadores", essa fase inclui inteligências artificiais que podem desenvolver e aprimorar processos de maneira autônoma, sem depender de comandos ou solicitações. Assim, seria viável não apenas utilizar IAs para monitorar um trabalho, como aperfeiçoá-lo, agindo de forma independente.

Nível 5: por fim, temos o nível das "organizações", onde inteligências artificiais são capazes de gerenciar organizações de maneira autônoma. Sam Altman, CEO da OpenAI, prevê que essa etapa será alcançada dentro de até uma década.

IA gera medo em você?

Com o avanço do ChatGPT e de outras ferramentas de inteligência artificial, muita gente tem expressado medo e preocupação. Os receios se originam de algumas causas comuns, como ansiedade sobre a inteligência da máquina, o temor de ser substituído no trabalho e o receio de colocar o poder da IA nas mãos de pessoas erradas. Tudo isso pode estar relacionado à insegurança que sentimos diante do desconhecido e do que não dominamos.