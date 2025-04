Só motivação não basta: como promover a mudança de 10 hábitos ruins

Para reverter esse hábito: a terapia ajuda a identificar gatilhos emocionais e a desenvolver novas formas de lidar com eles. Quanto a estratégias físicas, incluem o uso de adesivos e pastilhas de reposição de nicotina e medicações, para reduzir os sintomas de abstinência. Exercícios físicos contribuem para lidar com estresse e recaídas, bem como a busca por apoio social, em grupos e com amigos e familiares. O importante é não desistir e se comprometer com a mudança.

Imagem: iStock

8. Comer doces todo dia

Muitas pessoas desenvolvem uma relação compulsiva com o consumo de açúcar, que pode ter efeitos prejudiciais à saúde, como ganho de peso, aumento do risco de doenças como diabetes tipo 2 e problemas dentários. "Quando se torna um desejo habitual, frequentemente está ligado a fatores emocionais ou físicos, como ansiedade, tristeza, frustração ou ainda desequilíbrios nos níveis de glicose ou aumento do cortisol devido ao estresse", explica a nutricionista Fabiana Pedrosa, que atua na Rede D'OR em Recife e Olinda; e na Ísis Clínica de Medicina Feminina.

Para reverter esse hábito: a nutricionista sugere se auto-observar, avaliar possíveis deficiências nutricionais e priorizar uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes (como fibras, proteínas e gorduras saudáveis, para regular os níveis de açúcar no sangue), sem esquecer da hidratação. Vale ainda reduzir e substituir gradualmente os doces por opções mais saudáveis, como frutas; gerenciar as emoções com práticas como meditação, exercícios físicos ou terapia; e melhorar a qualidade do sono, para equilibrar os hormônios do apetite.

9. Murmuração

Pessoas que têm o hábito de reclamar constantemente por coisas sem tanta importância podem estar vivenciando uma fase de falta de gratidão, estresse, frustração ou até da busca por atenção e validação. Esse comportamento afeta nossa saúde mental, gerando sentimentos de ansiedade, depressão e insatisfação, além de prejudicar as relações interpessoais.