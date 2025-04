Da infância à velhice: como aprender idiomas transforma o seu cérebro

Melhora a memória e a atenção;

Pode atrasar o surgimento de doenças como Alzheimer, que afetam as funções cognitivas com o passar dos anos;

Ajuda no controle dos impulsos.

Quanto antes, melhor, mas nunca é tarde

Segundo o neuropediatra Alexandre Fernandes, esse estímulo (de aprender uma nova língua) ajuda a desenvolver regiões ligadas ao lobo frontal e promove o espessamento do córtex cerebral — uma área essencial para funções como atenção, memória e tomada de decisões. Assim como um músculo, o cérebro se fortalece com o uso, e o contato com uma segunda língua ativa diversas redes neurais, favorecendo o surgimento de novas conexões.

Esse processo de aprendizado estimula a chamada neuroplasticidade, como explica a neuropsicóloga Cecília Galetti. Essa capacidade de adaptação do cérebro contribui para a criação de uma "reserva cognitiva", que pode proteger contra os efeitos de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Quanto mais o cérebro é desafiado, mais preparado ele fica para lidar com os impactos do envelhecimento.