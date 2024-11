Batata-doce realmente ajuda na musculação? Entenda seus efeitos

Consumir batata-doce ajuda no ganho de massa muscular. Isso ocorre porque o aumento da massa magra depende não apenas do exercício, mas também do equilíbrio da ingestão entre proteínas e carboidratos.

Por ter um índice glicêmico médio, o alimento fornece energia de forma gradual para as atividades físicas, evitando quedas bruscas dos níveis de glicose e fadiga muscular, o que melhora o desempenho durante os treinos.

Usada como pré-treino, as quantidades variam de acordo com o peso da pessoa e intensidade do exercício. No geral, recomenda-se de 1 a 4 gramas de carboidrato por quilo de peso. Ou seja, uma pessoa de 60 kg, deverá comer, em média, 120 gramas de batata-doce.

A combinação com frango faz sentido?

Imagem: iStock

A combinação frango com batata-doce tornou-se queridinha das refeições de quem malha e quer ganhar músculos. Segundo o nutrólogo Durval Ribas Filho, isso ocorre porque, enquanto um é fonte de proteínas, que são aminoácidos imprescindíveis para o reparo e desenvolvimento muscular, o outro fornece energia ao organismo.