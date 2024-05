Batata-doce ajuda a ficar forte e emagrecer? Entenda seus benefícios

Benefícios em estudo

- Melhora a função cerebral: estudos realizados em animais mostraram que as antocianinas presentes nas batatas-doces roxas podem proteger o cérebro, reduzindo a inflamação e prevenindo os danos causados pelos radicais livres. Já em ratos, foram realizados testes com suplementação com extrato de batata-doce e comprovou-se que melhorou o aprendizado e a memória dos animais, devido as suas propriedades antioxidantes.

- Reduz o risco do câncer: a batata-doce contém substâncias com ação antioxidante, como a vitamina A, C, E, que protegem as células dos radicais livres, que podem causar danos ao organismo, como câncer. Alguns estudos realizados em tubos de ensaio relacionam a antocianinas presentes nas batatas-doces com a diminuição do crescimento de certos tipos de células cancerosas. É o caso do câncer colorretal e bexiga. Mas, ainda será necessários realizar estudos em humanos para comprovar o benefício.

Riscos e contraindicações

O consumo de batata-doce é considerado seguro para a maioria das pessoas. Mas, é preciso controlar a quantidade ingerida por ser um carboidrato, pois em excesso pode levar ao ganho de peso.

Pessoas com histórico de pedras nos rins devem consumir com moderação, pois o vegetal contém oxalato, o que contribui para a formação de cálculos renais.