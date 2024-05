Saiba como seu corpo responde se você comer batata-doce todo dia

5. Fortalece o sistema imunológico

A vitamina A presente no tubérculo contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, além de atuar como antioxidante, protegendo nosso corpo da ação nociva do excesso de radicais livres. E também possui vitamina C, que atua como antioxidante e contribui para deixar o organismo mais forte para combater infecções ou outras doenças.

6. Controla a pressão arterial

Os sais minerais como zinco, cálcio, magnésio, ferro, manganês e potássio ajudam no controle da pressão arterial. A batata-doce cozida contém 148 mg de potássio a cada 100 gramas. O mineral melhora o tônus vascular e ajuda na redução da pressão arterial.

Modo de preparo influencia benefícios

Quanto mais aquecida a batata-doce for, mais seu índice glicêmico aumenta. Se esse for um ponto de preocupação para você, evite a versão assada. No forno, a batata-doce desidrata e seus grânulos de amido quebram, tornando a digestão mais fácil.