O que comer no pré-treino? Veja 10 alimentos para investir e 3 para evitar

Imagem: iStock

Sanduíche de pão integral com pasta de atum

Para quem faz musculação, esta é uma boa opção, já que mistura o carboidrato do pão com a proteína do peixe. A proteína é o aminoácido que provoca o reparo muscular e também ajuda na liberação mais lenta da glicose no sangue. Vale ressaltar que, se o seu treino de força for de leve a moderado, não é preciso ingerir proteína antes do exercício.

Abacate com ovo no pré-treino é uma ótima combinação! Imagem: iStock

Abacate com ovo

Outra alternativa para quem procura um combo levinho de carboidrato e proteína. Coma a metade de um avocado com 1 ovo dentro. Veja como fazer a receita aqui.