Casca de banana: conheça os benefícios e como aproveitá-la em 3 receitas

Embora ainda pouco praticado, o consumo de cascas de frutas e legumes é uma forma de evitar desperdício e ainda aumentar o aporte de nutrientes, que geralmente se concentram justamente nessa parte do alimento.

No caso da banana, isso também é verdade. Sua casca é rica em fibras, luteína (antioxidante que protege os olhos) e triptofano, um aminoácido precursor da serotonina, o neurotransmissor responsável pela nossa sensação de bem-estar. Também contém potássio, cálcio, ferro, magnésio e vitamina B6.

Como consumir?

A casca de banana —verde ou madura — já é conhecida na forma de farinha e utilizada em bolos, pães e até como acompanhamento de iogurte. É uma forma palatável de ingerir o alimento, já que comer a fruta com casca é algo impensável para muita gente. Ela também pode ser picada e batida junto com outras frutas no liquidificador, fazendo um smoothie nutritivo. Outras receitas com a casca incluem farofa (também feita com a casca picada), pratos salgados e doces.