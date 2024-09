Na geladeira pode? Como guardar as bananas da melhor forma

Outras frutas que passam pelo mesmo processo durante a maturação são:

Abacate

Ameixa

Caqui

Damasco

Fruta-do-conde

Kiwi

Manga

Para guardar as bananas, coloque-as em local ventilado e fresco, como em uma fruteira ou mesmo pendurada em um gancho. Se quiser acelerar seu processo de amadurecimento, você pode colocá-las em um saco de papel.

Após atingirem o ponto ideal, você pode refrigerá-las em potes ou sacos do tipo ziplock para prolongar sua vida útil. Mas saiba que ela passará por um fenômeno conhecido como injúria pelo frio. Como o fruto é tropical, quando ele é exposto a temperaturas mais baixas, suas células entram em estresse e ela escurece, devido a reações químicas, além de sofrer alteração no sabor.

Esse escurecimento provocado pela injúria pelo frio pode ser confundido com a podridão, que também se mostra com a mesma aparência, mas que é causada por micro-organismos ao longo do tempo.

Por isso, o ideal é fazer um cálculo de quantas bananas são consumidas por semana para que a compra seja racionalizada, evitando inclusive o desperdício.