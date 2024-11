Pilates: 5 exercícios de alongamento, mobilização e core para fazer em casa

Além disso, as manobras do pilates exigem que o aluno use os ângulos máximos do corpo. Isso gera uma melhora no alongamento e a pessoa alcança maior amplitude da articulação.

Dá para fazer em casa

Em casa, praticamos o método de pilates no tapete, chamado de mat. Com o uso do acessório, o impacto do corpo com o chão é menor, prevenindo dores e possíveis lesões.

Lembrando que o tapete não pode ser de qualquer jeito: o tamanho deve ser de acordo com a altura da pessoa que irá usar, e as espessuras variam entre 3 mm, 5 mm e 8 mm —o mais indicado é o de 5 mm, por ser mais confortável.

Apesar de os exercícios poderem ser realizados em casa, como necessitam de uma boa consciência corporal, bom controle dos movimentos e da respiração, é necessário a pessoa já ter uma prática ou vivência do método orientada por um profissional especializado.

Veja alguns exercícios que podem ser feitos no tapete: