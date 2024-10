8 exercícios aeróbicos para fazer em casa e ficar em forma

Mirian Chaves, educadora física e especialista em atividade física adaptada, treinamento funcional e core training, e Gabriel Araújo, também educador físico, indicam exercícios aeróbicos que podem ser feitos em casa, sem tantos espaços — seja na sala, no quarto ou no quintal. Entretanto, a especialista alerta que nenhum resultado é imediato: "Para obter os benefícios do exercício aeróbico é importante realizar os treinos regularmente. A liberação médica e o acompanhamento de um professor de educação física são muito importantes".

Veja exercícios aeróbicos ou de força para fazer em casa

1. Pular corda

Escolha um local confortável e arejado que permita os movimentos da corda, coloque uma roupa leve e um tênis adequado. Ajuste a corda pisando no centro, segure as pontas com as duas mãos e estenda em direção à parte superior do corpo. O comprimento estará correto quando as pontas atingirem a altura do peito, abaixo do queixo.

Para quem vai iniciar a prática, é importante começar aos poucos e aumentar o tempo do exercício gradativamente. Mantenha uma postura ereta com o tronco alinhado e olhe para a frente; contraia o abdômen durante a prática. Segure a corda atrás do corpo e realize movimentos circulares com os punhos, estabilizando os braços e os ombros. Inicie os giros e quando a corda tocar o chão, pule sobre ela com os dois pés — é importante começar devagar para entender e coordenar os movimentos.

Para os iniciantes, o indicado é começar o treino com 30 segundos de salto na corda e 30 segundos de descanso. No início, pode repetir essa série por 5 a 8 minutos e, caso esteja fácil, pode aumentar para 10 minutos. Para quem tem mais prática, a sugestão é alternar 1 minuto de corda para 1 minuto de descanso por 20 minutos. Quem tem um nível mais avançado, pode optar por um treino contínuo pulando corda por 15 ou 20 minutos sem parar.