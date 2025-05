O maior desafio da carreira de Ancelotti pode ser o Brasil

Além disso, o ciclo até a Copa de 2026 tem sido instável: a ausência de um comandante fixo, eliminações precoces e um desempenho fraco nas Eliminatórias geraram um clima de desconfiança na torcida.

Ancelotti chega como uma aposta de peso, com respaldo internacional, mas que vai precisar mais do que apenas reputação: vai ter que lidar com a cultura futebolística brasileira, entender as peculiaridades do calendário local e, principalmente, reconquistar a confiança do torcedor.

O desafio não é pequeno, mas se alguém tem bagagem para encarar essa missão, é ele.