Pilates na parede funciona? Qualquer um pode fazer?

Para Sbrissa, que ainda é pós-graduada em fisiologia do exercício, "a parede dá maior estabilidade para a realização de certos exercícios de maior intensidade e equilíbrio, e trabalha com eficiência e força, contribuindo, assim, com a resistência muscular e o tônus". Portanto, é correto afirmar que seu uso não se limita à arquitetura, as vantagens sobre ela para treinos fazem sentido.

Valente acrescenta que o pilates na parede também é de baixo impacto, sendo uma boa opção para quem está iniciando na prática de exercícios, e pode ser adaptado para diferentes objetivos e treinos. "A modalidade até alivia estresse e aumenta disposição e concentração, é um grande remédio para a saúde", garante.

Por ser um exercício, requer cuidados

Mas não pense que basta copiar os vídeos sobre pilates na parede que você vê no celular. "O método pilates tem seis princípios básicos (respiração, centralização, concentração, controle, precisão e fluidez de movimento). Portanto, para que traga benefícios, é importante que se domine todas essas bases. Exercícios em vídeo não contam com a supervisão de profissionais", alerta Jennifer Suassuna, professora de educação física do Unipê (Centro Universitário de João Pessoa), em João Pessoa.

E o recado se estende para além dos praticantes novatos. "Devemos orientar os exercícios mais desafiadores até mesmo para alunos com alto grau de vivência com o pilates, bem como tomar cuidado com determinados exercícios para os que têm alguma questão de saúde, principalmente na coluna cervical ou lombar, para não gerar dor ou piorar condições", comenta a professora da Cia Athletica.

Por isso, é indispensável saber e comunicar quais são suas limitações físicas, seu grau de treinamento, de consciência corporal e equilíbrio, pois alguns movimentos, somados à falta de força e controle motor, podem não ser executados de forma correta, facilitando até lesões. "Lembre-se que a parede é uma superfície lisa e escorregadia e pode causar acidentes", reforça Aline Valente.