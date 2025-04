Será alucinação? Estamos vivendo a era da ilusão e do delírio coletivo

Corta. É 2025, Trump eleito nos EUA novamente, e a palavra "delusion" - que, em português, pode ser traduzida como ilusão, mas também como alucinação e delírio -, anda aparecendo por aí mais do que de costume, do jornalismo político ao streaming e, como não?, nas tendências difundidas pelo TikTok.

Pós-verdade já não dá conta da loucura, da ilusão nem do delírio. Delusional funciona melhor para descrever o atual presidente dos Estados Unidos - ou pelo menos as falas que saem de sua boca. Tudo bem que ele até cumpre promessas de campanha - taí o tarifaço provocando convulsões na economia mundial para comprovar. Mas a anexação da Groenlândia ou a retomada do controle do Canal do Panamá não parecem promessas muito razoáveis. Ou parecem? Ainda menos razoável que isso, como notou a articulista do New York Times Michelle Goldberg no início de abril, é o fato de o povo americano - inclusive a turma de Wall Street - ter "deluded themselves", ou "se iludido", sobre o presidente norte-americano. Mas trago mais exemplos.

Em janeiro, uma chamada para matéria do britânico The Guardian era "Estamos assistindo a uma ilusão (delusion) em massa acontecer"; em outra, Jamelle Bouie, do The New York Times, mandou: "Se tudo isso parece delirante (delusional), é porque é". Em meados de fevereiro, John Crace, colunista do mesmo jornal, escreveu "Trump se supera com suas últimas fantasias delirantes (delusional fantasies)".

Uma tendência às vezes nasce justamente da conexão entre fatos que parecem bastante distantes. E, de Trump, vamos às comunidades de fãs de K-pop, que, lá por 2010, criaram a expressão "delulu" para se referir a pessoas em uma relação unilateral com celebridades que gostariam de conhecer. Fãs delulu, fofamente (e totalmente) delirantes.

E em 2023, logo ali, no TikTok, o que nasceu no nicho coreano viralizou - e hoje são mais de 240 milhões de posts com a hashtag #delulu. Na prática, os delulus ocidentais pregam a romantização da própria vida, se abastecendo de pensamentos positivos para atrair aquilo que desejam, com pouca ou nenhuma dose de ação.

Nas palavras deles: "acredite que já aconteceu" ou o famoso "fake it till you make it" (finja até conseguir), termo bastante conhecido entre fundadores de startups do Vale do Silício - vale lembrar que Elizabeth Holmes, a fundadora da startup Theranos, não só acreditou demais no produto que venderia (uma máquina que faria centenas de exames a partir de uma única gota de sangue) como convenceu investidores de peso a entrarem na sua. Ela acabou presa por quatro acusações de fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude eletrônica.