Vitória faz torcida do São Paulo gritar no Paraguai: "É, Zubeldía!"

O Libertad não é talentoso, mas é sólido. Por isso, é o líder de seu campeonato nacional e ocupava a primeira posição do Grupo D da Libertadores.

Zubeldía escalou bem. Com três zagueiros, sem Arboleda, mas com três zagueiros, com Cédric e Wendell dando firmeza às laterais, criatividade de Matheus Alves, mais rápido para fazer a bola chegar ao ataque do que Luciano.

O camisa 10 entrou no segundo tempo. Lucas Ferreira, também. no lugar de Cédric, mas tornar a equipe mais ousada.

Deu certo com gol aos 16 minutos, passe em profundidade para Lucas Ferreira marcar pela direita.

Outro passe de André Silva, autor do segundo gol. Outra vez, um passe de um gol de André Silva, o substituto de Calleri, machucado.

Às vezes, Deus escala. André Silva está jogando mais do que Calleri dos últimos tempos.