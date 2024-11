Contribui para imunidade e faz bem aos ossos: benefícios do leite de cabra

É fonte de proteínas

Comparado ao leite de vaca, o de cabra possui um teor proteico menor, inclusive da proteína caseína alfa S1, conhecida como um dos principais agentes responsáveis pelas alergias.

De forma geral, as proteínas contribuem com o crescimento e a reparação dos tecidos, e desempenham um papel fundamental no fortalecimento do sistema imunológico e na produção de enzimas e hormônios.

Faz bem para os ossos

O leite de cabra oferece diversos benefícios por ser fonte de cálcio e vitamina D — nutrientes que contribuem com a formação e a manutenção de ossos. O consumo regular desse alimento pode, portanto, ser um aliado importante na prevenção da osteoporose, condição que causa fragilidade óssea e aumenta o risco de fraturas.

Melhora a visão

A bebida pode oferecer benefícios para a saúde ocular devido ao seu alto teor de vitamina A, fundamental para a manutenção da visão. O micronutriente ajuda a proteger a córnea e é essencial para a visão em ambientes com pouca luz, além de ser importante para a saúde da retina.