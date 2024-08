Rico em cálcio, mas gorduroso e indigesto; afinal, leite é herói ou vilão?

Outro estudo revisou 52 ensaios clínicos para investigar marcadores inflamatórios relacionados ao consumo de leite e concluiu que o alimento, na verdade, tem uma atividade anti-inflamatória, principalmente no caso dos fermentados. Essa pesquisa destacou efeitos inflamatórios apenas em indivíduos alérgicos ao leite de vaca —e aqui, sim, em casos de prévios problemas de saúde na digestão, o leite pode ser um vilão.

Três casos de reações adversas ao leite

Intolerância à lactose: quem é intolerante ao açúcar do leite não consegue digerir bem a lactose, que fermenta no intestino delgado, gerando cólica, distensão abdominal, flatulência e diarreia, além de lesões e infecções no aparelho digestório. Nesses casos, se quiser tomar leites ou ingerir produtos com ele, a pessoa precisa consumir a enzima lactase artificialmente, optar por laticínios sem lactose ou tomar leite em quantidades toleráveis pelo organismo.

Alergia à proteína do leite de vaca: é uma reação do sistema imunológico a algumas proteínas encontradas no alimento. Como se trata de uma alergia alimentar, os sintomas ultrapassam os problemas no sistema digestivo e podem desencadear desde reações na pele até no sistema respiratório. Há, inclusive, risco de morte e, por isso, a depender do nível da alergia, a pessoa precisa evitar qualquer alimento que possa conter leite.

Sensibilidade à caseína: é uma das proteínas do leite e atua nas terminações nervosas do intestino, o que pode desencadear um processo inflamatório. Mas, até onde se sabe, esse efeito acontece apenas em uma pequena parte da população que, naturalmente, tem sensibilidade ao composto. Estudos mostraram suposta relação da caseína com o autismo, o que motivou a adoção da dieta SCSG (sem caseína, sem glúten). Mas revisões de artigos de 1990 até 2016 mostram falhas metodológicas nos estudos que relatam o efeito negativo da proteína em pessoas com autismo e concluem que não há dados para apoiar cientificamente a restrição.

Pasteurização x nutrientes

Ainda que tratamentos térmicos de pasteurização e de ultrapasteurização possam afetar os nutrientes do leite, não há perdas relevantes a nível nutricional. A biodisponibilidade do cálcio lácteo não é significativamente afetada e, em caso de fermentações (como na produção de iogurte e queijos), pode haver aumento da digestibilidade dos nutrientes do leite e da liberação de compostos bioativos benéficos para a saúde.