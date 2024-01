O que eu posso comer para ter mais bactérias boas no meu intestino?

Distensão abdominal;

Diarreia;

Náusea;

Perda de peso;

Distúrbios de absorção de nutrientes;

Dor abdominal;

Aumento de flatulências;

Fadiga;

Sonolência;

Predisposição a infecções fúngicas.

Caso você tenha um ou mais desses sintomas, é muito importante procurar ajuda de um médico gastroenterologista para uma adequada avaliação. Assim, o especialista poderá indicar o melhor tratamento, que pode variar entre uma melhora na dieta até o uso de algum suplemento probiótico.

Fontes: Isabella Liberato, médica gastroenterologista do Hospital Esperança Recife; Lívia Medeiros Soares Celani, médica gastroenterologista do HUOL-UFRN (Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte) ligado a Rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares); Mariana Rolim, médica gastroenterologista do HGF (Hospital Geral de Fortaleza).

Quais são suas principais dúvidas sobre saúde do corpo e da mente? Mande um email para pergunteaovivabem@uol.com.br. Toda semana, os melhores especialistas respondem aqui no VivaBem.