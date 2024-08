Conhece algum? 5 frases que os narcisistas usam quando discutem

Algumas frases típicas de narcisistas

1. "Sem mim você não tem mais ninguém no mundo"

Com isso, o narcisista se coloca no controle do bem-estar. Então, por mais infeliz que sua vítima esteja, ele reforça que é impossível ela encontrar felicidade se não for com ele. "Coloca a mulher em um lugar de inferioridade perante o parceiro e como incapaz de estabelecer outras relações em que possa ser amada", explica a psicóloga Eliza Guerra.

2. "Você precisa de roupas decentes. O que vão pensar de mim?"

Controlar o que a mulher pode ou não vestir, por exemplo, é uma forma de mexer com a autoestima, contrariando o que ela escolheu para se sentir bonita, seja o que for. "Coloca a parceira em uma situação de objeto do outro", explica a psicóloga especialista em sexualidade Simone Januário.

3. "Você só é o que é hoje por minha causa"