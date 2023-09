Dá para testar se você é um psicopata? Transtorno nem sempre envolve crime

Alguns tópicos que são avaliados no teste:

traços de manipulação;

falta de remorso ou culpa;

incapacidade de responsabilidade pelos seus atos;

falta de metas realistas de longo prazo;

delinquência juvenil;

versatilidade criminal.

Além disso, o resultado não decorre apenas da entrevista. Também é preciso levar em conta o histórico profissional, pessoal e criminal da pessoa.

"Essa escala foi traduzida em várias línguas, inclusive em português. Mas há uma grande complexidade para se chegar a uma classificação única e muitos autores e pesquisadores atualmente divergem em vários aspectos do quadro de psicopatia", diz Jacqueline Segre, psiquiatra e vice-coordenadora da pós-graduação de psiquiatria forense do IPq-HCFMUSP (Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP).

A médica afirma que um diagnóstico como esse exige experiência e conhecimento nas escalas para serem corretamente aplicadas e interpretadas. Daí a necessidade de o teste ser conduzido apenas por profissionais —psicólogos e psiquiatras— experientes e habilitados.

Ricardo Oliveira Souza, neurologista do IDOR (Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino), alerta que, no Brasil, apenas recentemente a ideia de psicopatia se popularizou e, com isso, corremos o risco de esse diagnóstico ser utilizado de maneira pejorativa ou equivocada.