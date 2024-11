Não é só dieta: acompanhamento psicológico é aliado para tratar obesidade

Por isso, estudos evidenciam a importância do tratamento psicológico e psiquiátrico para lidar com as causas mais profundas da obesidade, além de possibilitar uma mudança de hábitos e controle da doença.

"A obesidade é uma condição que lida com muitas facetas. Tem o viés genético, do metabolismo, a relação social e a emocional com o comer, a relação familiar, de acesso e tudo mais. É uma condição complexa que precisa de intervenções multiprofissionais", explica a nutricionista Rejane Viana, que é mestre em bioquímica em saúde pela Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto (Portugal).

Imagem: Getty Images

A especialista afirma que em seu consultório se depara com diversos casos de obesidade associados a questões emocionais. "Mudanças brusca na rotina, perdas, traumas, abusos, tudo isso são motivos que levam as pessoas a buscarem uma recompensa imediata na alimentação."

Isso ocorre pois diversos transtornos mentais podem afetar o nível de neurotransmissores ligados ao prazer, como a dopamina, a serotonina e a oxitocina, desequilibrando o funcionamento do organismo, segundo o endocrinologista André Vianna, vice-presidente eleito da SBD (Sociedade Brasileira de Diabetes).

Aí, a pessoa tende a recorrer a alimentos poucos saudáveis (doces, fast-foods e ultraprocessados, por exemplo), que estimulam a produção desses neurotransmissores e geram uma satisfação momentânea —mas quando consumidos em excesso levam ao ganho de peso.