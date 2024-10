7 problemas de saúde que o excesso de gordura corporal costuma causar

Veja a seguir 7 doenças que podem ser causadas ou agravadas pela obesidade.

Diabetes tipo 2

Imagem: Getty Images

É uma das principais doenças associadas à obesidade. De acordo com a SBD (Sociedade Brasileira de Diabetes), estima-se que entre 60% e 90% das pessoas com diabetes tipo 2 têm obesidade.

A relação existe pois o excesso de gordura corporal provoca um aumento na produção de insulina —hormônio que auxilia a entrada de glicose nas células do corpo e regula os níveis de açúcar no sangue— pelo pâncreas. Com o tempo, esse excesso vai criando a chamada resistência à insulina.

"A condição ocorre quando a insulina não consegue mais atuar nos receptores das células, ou seja, o corpo não consegue mais usar o hormônio de forma eficaz", explica Fernando de Barros, gerente médico do Programa de Cirurgia Robótica e Bariátrica dos hospitais São Lucas Copacabana e CHN, no Rio de Janeiro. Como o açúcar não consegue entrar nas células, ele se acumula no sangue, criando, assim, as condições para o aparecimento do diabetes.