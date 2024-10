7 mitos sobre obesidade que precisam ser derrubados

Mesmo os medicamentos receitados por médicos para emagrecimento precisam estar associados à melhoria na alimentação e exercício físico. "Tudo aquilo que promete demais é passível de desconfiança", avalia.

Imagem: iStock

O estigma do quadro de obesidade faz com que as pessoas queiram emagrecer a qualquer custo e de forma rápida. Gabriela Resende conta que muitos que procuram uma consulta com ela para tratamento contra obesidade já buscaram ajuda médica em outras ocasiões.

Além de não contribuir para melhora do quadro, algumas das fórmulas que prometem emagrecimento fácil podem apresentar riscos para os pacientes e causar, por exemplo, problemas cardiovasculares, câncer e morte súbita, de acordo com a endocrinologista.

A pessoa que tem obesidade passa a vida tratando, porque é uma coisa crônica. Então, a pessoa fica suscetível a esse tipo de desinformação.

Gabriela Resende

5. É falso que deixar de comer vai ajudar no tratamento

Dietas muito restritivas não são viáveis no longo prazo. Em um primeiro momento, o paciente pode emagrecer. Mas o processo irá envolver perda de massa magra e líquidos. O indivíduo terá dificuldade de manter a dieta por muito tempo e, ao interromper, pode se deparar com episódios de compulsão com comida.