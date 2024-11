Estudo revela qual é o melhor exercício para baixar pressão alta

A pesquisa comparou os efeitos do tai chi e dos exercícios aeróbicos ao longo de um ano, com a participação de 349 adultos diagnosticados com pré-hipertensão. Os voluntários foram divididos em dois grupos: um dedicado ao tai chi e o outro aos exercícios aeróbicos, ambos com a mesma frequência semanal de atividade. As medições da pressão arterial foram realizadas no início do estudo, após seis meses e, por fim, ao término do ano, para comparar os resultados de cada abordagem.

Os resultados mostram que o grupo que praticou tai chi não só apresentou uma redução na pressão arterial, como obteve uma diminuição mais significativa em comparação ao grupo que realizou exercícios aeróbicos. Mais especificamente, as medições mostraram que a pressão arterial sistólica do grupo que praticou tai chi caiu, em média, 7,01 mmHg, enquanto o grupo que praticou exercícios aeróbicos obteve um decréscimo de 4,61 mmHg.

Como funciona o tai chi

Imagem: iStock

O tai chi integra técnicas de respiração profunda com movimentos suaves e lentos, sendo uma excelente opção de exercício de baixo impacto, ideal para quem busca uma atividade física mais tranquila.