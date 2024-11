Magnésio dimalato engorda? Veja para que serve e como tomar

Você já ouviu falar do magnésio dimalato? Trata-se de um suplemento alimentar que combina o magnésio com o ácido málico, indicado para aumentar a energia, melhorar o desempenho físico e também como coadjuvante no tratamento de algumas condições de saúde como osteoporose, hipertensão e dores musculares.

Vale destacar que o magnésio é um nutriente fundamental para o funcionamento do organismo. No entanto, ele não é sintetizado pelo corpo humano e é obtido por meio da alimentação. Por isso, nem sempre as pessoas conseguem obter as quantidades adequadas necessárias no dia a dia.

Entra em cena, então, a suplementação de magnésio dimalato. Porém, a suplementação deve sempre ser indicada por um profissional da saúde. Além disso, as deficiências de magnésio são consideradas raras e ainda não há comprovação científica de que fazer a suplementação alimentar com esse mineral possa ser benéfico para pessoas saudáveis.