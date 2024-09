Ela teve AVC aos 30 anos após acidente na água: 'Senti dor alucinante'

Passados oito anos do AVC, Giuliana só sente melhora. "Ganhei muita autonomia. Faz três anos que moro sozinha, cozinho, arrumo a casa e dirijo."

Com o desejo de replicar essa história, a família resolveu trazer o método Perfetti para o país com a fundação do Instituto Avencer há seis anos. "A proposta é a pessoa conhecer, ter a oportunidade e ver se se identifica com o tratamento", diz Walda.

O local é fruto de um acordo de cooperação técnico-científica com o Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva Villa Miari, na Itália. Além de atendimentos, desenvolve estudos e forma profissionais no método. No período, atendeu mais de cem pacientes e realizou 10 mil sessões de atendimento.

Fisioterapia envolve várias técnicas

A partir de uma avaliação individualizada e minuciosa do paciente, o profissional pode usar diferentes técnicas, métodos e conceitos para indicar o tratamento adequado. O Perfetti é um deles, assim como o Bobath.

No caso de comprometimento neurológico, o mais indicado é procurar uma reabilitação neurofuncional, indica Simone Freitas, fisioterapeuta da AACD. Mas ela lembra que a recuperação não é só motora.