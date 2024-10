Sua pressão está realmente alta? Posição do braço pode 'enganar' aparelho

Apoie suas costas na cadeira;

Mantenha os pés totalmente planos no chão com as pernas descruzadas;

Vista o manguito alinhado no braço com a altura do coração no peito;

Apoie o braço relaxado em uma mesa, com a mão para cima, e não converse durante a medição.

Comprar um aparelho do tamanho correto para o seu braço é essencial, segundo os especialistas, porque um manguito apertado ou folgado pode distorcer a medição de aparelhos automáticos especialmente para quem tem o braço mais largo.

À CNN americana, Gail Adler, endocrinologista cardiovascular da clínica de hipertensão do Brigham and Women's Hospital da Universidade Harvard, explicou que deve-se tomar alguns cuidados 30 minutos antes de medir a pressão, para obter um resultado mais preciso: