Como é a dieta de Ana Maria Braga para manter a boa forma aos 75 anos?

No caso das proteínas, elas são o principal nutriente para a manutenção, reparação e formação de músculos e outros tecidos do corpo e contribui para a sensação de saciedade. Nessa lista entram todos os tipos de carnes (bovina, aves, peixes), ovo batido ou cozido, queijos e as leguminosas (feijão carioca, feijão branco, lentilha, ervilha, grão-de-bico, soja).

A inclusão dos legumes e verduras também é indicada pois provê uma variedade de minerais, vitaminas e fibras que melhoram a qualidade nutricional da sopa. Cenoura, chuchu, abóbora, abobrinha, beterraba, tomate, palmito, espinafre, couve, agrião, brócolis são os mais utilizados como ingrediente principal ou adicional.

Além disso, o azeite de oliva pode ser usado no preparo e funciona como fonte de gordura rica em ômega 9, que auxilia no controle do colesterol, elevando o HDL ("bom") e reduzindo a pressão arterial, além de auxiliar na absorção das vitaminas A, D, E, K.

Idosos devem redobrar atenção

Se você decidir seguir qualquer dieta, é fundamental buscar orientação de um profissional qualificado, como um nutricionista ou nutrólogo. Isso garante que você receba acompanhamento adequado e mantenha uma alimentação equilibrada.

Quanto aos idosos, a absorção e as necessidades mudam ao longo dos anos e é preciso prestar atenção na alimentação para evitar deficiências nutricionais e a perda de massa magra, que é inevitável, mas pode ser controlada.