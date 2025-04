Este vinagrete é feita com parte da melancia que turbina treino e até sexo

Imagem: Léo Avesani

A entrecasca da melancia é a parte branca que fica entre a polpa vermelha e a casca verde. O ideal aqui é cortar toda a parte vermelha para consumir como um lanche, por exemplo, e com uma faca retirar e descartar a parte verde. O ideal é cortar bem rente da parte verde, assim você fica com uma quantidade boa de entrecasca.

Pegue somente a parte branca, corte em tirinhas e depois corte as tirinhas novamente, formando cubos.

O tomate vamos descartar apenas as sementes. Pegue uma tigela, apoie uma peneira e então corte os tomates em 4 partes. Com uma colher, despeje toda a semente com o suco por cima da peneira. Separe todo o suco do tomate, deixando na peneira apenas as sementes, que devem ser descartadas. Aproveite a peneira, corte o limão ao meio e então esprema todo o suco dele, descartando apenas as sementes e a casca.

O tomate corte em fatias, vire e fatie novamente formando cubos.