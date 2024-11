É cilada! Esses 6 alimentos parecem saudáveis, mas é melhor você evitar

Imagem: iStock

4. Chocolate diet: Foi criado para quem deve evitar o consumo de açúcar (pessoas com diabetes, por exemplo) e possui mais gorduras do que a receita tradicional. Por isso, pode ser até mais calórico do que a versão "normal".

Prefira chocolate amargo com pelo menos 70% de cacau e consuma, no máximo, 30 g por dia.

5. Sucos de frutas de caixinha: Os sucos industrializados, mesmo os que não têm açúcar adicionado, podem ser uma armadilha. Pelo processamento, corre-se o risco de ingerir mais calorias, com índice glicêmico alto e ainda outras substâncias como conservantes, aromatizantes, corantes e edulcorantes.

Prefira consumir sucos naturais. Se for comprar pronto, dê preferência aos sucos integrais 100% feitos da fruta e sem conservantes.

6. Granola: Dependendo da composição, pode ser uma armadilha, pois além dos cereais açucarados, contém xaropes e aditivos químicos que realçam o sabor, mas que têm um alto índice glicêmico. Ou seja, não aumentam saciedade e ainda podem engordar. Muitas versões consideradas caseiras do produto podem ser riquíssimas em açúcares adicionados e gorduras saturadas, por conter grande quantidade de mel, açúcar de coco ou mascavo e óleo de coco.