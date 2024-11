Alimentos 'vivos' e zero açúcar: como é a dieta de Gisele Bündchen

No livro "Nutrir: receitas simples para corpo e alma", a modelo mostra receitas que usa no dia a dia e apresenta indicações para quem tem vontade de mudar a forma como se relaciona com a comida.

Hoje, ela descarta fazer dietas restritivas — no passado, foi vegetariana e teve um período crudívoro — só comia alimento crus ou aquecidos em até 40ºC. "Eu acho que o nosso alimento tem que nos dar energia, não nos tirar energia [...]. Eu não acredito em dietas. Eu acho que dieta é uma coisa que não é sustentável, não é uma coisa que você consegue manter durante muito tempo."

Em uma postagem de junho em sua conta no Instagram, Gisele classificou a comida como "uma das ferramenta mais poderosas" para dar um "up" no sistema imunglógico. "Eu realmente acredito no antigo ditado: 'Deixe o alimento ser o seu remédio', pois senti uma grande diferença em minha vida quando comecei a fazer melhores escolhas alimentares. Quando comemos alimentos vivos (e não processados), seus nutrientes e vitaminas nos mantêm mais saudáveis", escreveu.

Ela compartilhou com seus 23 milhões de seguidores algumas de suas ervas e especiarias preferidas: