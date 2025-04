Suco de pera, gengibre e limão é bom para quê? Veja os benefícios da bebida

Além do sabor do suco de pera, gengibre e limão ser refrescante e equilibrar a doçura da pera com a acidez do limão e o toque picante do gengibre, a bebida é composta por ingredientes ricos em nutrientes.

A pera contém vitaminas C, K e algumas do complexo B, minerais como potássio e cobre, além de fibras. Já o gengibre é fonte de vitamina C, minerais como magnésio e potássio, e gingerol, um composto bioativo. Por fim, o limão tem vitamina C, flavonoides e ácido cítrico.

A seguir, veja os principais benefícios do suco.