Retarda envelhecimento, reforça imunidade: os benefícios do manjericão roxo

2. Tem ação anti-inflamatória

A erva tem propriedades anti-inflamatórias, efeito benéfico para quem sofre de dores articulares, problemas intestinais ou doenças inflamatórias crônicas.

3. Reforça a imunidade

Por ter vitamina C, A (na forma de carotenoides) e compostos fenólicos, o manjericão roxo atua no fortalecimento das defesas do organismo. Seu consumo regular pode aumentar a resistência a infecções respiratórias, resfriados e outros agentes patógenos.

4. Regula a pressão arterial

A presença de potássio auxilia na manutenção da pressão arterial em níveis saudáveis, promovendo o relaxamento dos vasos sanguíneos e melhorando a circulação.