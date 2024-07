Melhor que Ozempic? Terapia em teste queima gordura sem efeito colateral

O acompanhamento de um especialista é essencial para observar a necessidade de readequação da estratégia: uma dieta de baixa caloria não deve ser mantida por tempo indeterminado.

Nesse contexto, a perda significativa de gordura no início do tratamento é considerada positiva e tem sido relacionada à manutenção do peso no longo prazo. Os especialistas entendem que esse é o resultado da adaptação metabólica à adoção de um estilo de vida mais saudável.

Fontes: André Camara de Oliveira, médico endocrinologista, ex-professor da Famepp (Faculdade de Medicina de Presidente Prudente) e diretor da SBEM-SP (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo); Laryssa Pádua, médica endocrinologista e metabologista, mestre na área de tireoidologia, atuação com ênfase em obesidade, diabetes, tireopatias e endocrinopatias da gestação, do HC-Bauru (Hospital das Clínicas de Bauru); Luciano Albuquerque, coordenador do Ambulatório de Obesidade do HC-UFPE-Ebserh (Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, que integra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), ex-presidente e atual secretário da SBEM-PE.

*Com informações de reportagem publicada em 17/10/2023