Risco à saúde: entenda novo alerta da Anvisa sobre falsificação de Ozempic

Casos de falsificação ocorreram em pelo menos seis cidades. Além da capital fluminense, onde uma mulher foi internada em meados deste mês por uso do produto falso, a empresa identificou casos isolados em Brasília (DF), Anápolis (GO), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG) e Paty do Alferes (RJ). No Rio de Janeiro, pelo menos quatro delegacias investigam casos semelhantes.

Como identificar Ozempic falso?

Fique atento às cores do produto. A caneta de Ozempic é de cor azul clara, com o botão de aplicação cinza. Já canetas de insulina Fiasp são azuis escura, com botão laranja.

Diferença entre as canetas de Ozempic e de insulina Imagem: Novo Nordisk

Confira as características da embalagem. Desconfie se a caixa do medicamento estiver visivelmente alterada ou rasurada, em idioma estrangeiro e com aparência diferente da registrada, com informações incorretas sobre o produto. O Ozempic 1 mg é vendido apenas em canetas pré-preenchidas injetáveis.