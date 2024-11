Ator de Dawson's Creek com câncer colorretal: sintomas podem aparecer cedo

Se a doença for detectada, os tratamentos vão depender do estágio do câncer de intestino. Nas fases iniciais, por exemplo, remoção por colonoscopia é indicada. Na maioria das vezes, a cirurgia é necessária e quase sempre é feita por técnica minimamente invasiva (laparoscópica ou robótica).

Já em estágios mais avançados, a quimioterapia passa a ser a modalidade mais importante. Para os tumores do reto (parte final do intestino), a radioterapia também tem papel importante no tratamento.

* Com informações de reportagens publicadas em 27/02/2023 e 30/07/2024.