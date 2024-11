Astro de 'Dawson's Creek' é diagnosticado com câncer colorretal

James Van Der Beek, 47, astro da sére Dawson's Creek, está em tratamento contra um câncer colorretal.

O que aconteceu

Ao falar sobre o diagnóstico, o ator disse que está otimista e se sentindo bem durante o tratamento. "Tenho câncer colorretal. Tenho lidado com esse diagnóstico em particular e tenho tomado medidas para resolvê-lo, com o apoio da minha incrível família. Há motivos para otimismo e estou me sentindo bem", contou à revista People.

James é casado com Kimberly Van Der Beek e tem seis filhos: Olivia, de 14 anos; Joshua, 12; Annabel,10; Emilia, de 8; Gwendolyn, 6; e Jeremiah, que completou 2.