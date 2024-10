Linfoma não Hodgkin: o que é e quais os sintomas do câncer de Suplicy?

Eduardo Suplicy vai tratar um linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático, segundo a coluna de Monica Bergamo, na Folha.

O deputado estadual de 83 anos recebeu o diagnóstico em julho. Como foi detectado precocemente, há boas perspectivas de tratamento, com imunoquimioterapia -- método que combina medicamentos endovenosos tradicionais com outros recursos que estimulam o sistema de defesa do corpo a atacar as células cancerígenas.

Entenda o câncer de Suplicy

O linfoma não Hodgkin é um câncer que surge nos gânglios linfáticos, também conhecidos como linfonodos, e tem origem nas células do sistema linfático, espalhando de maneira não ordenada.