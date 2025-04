Bebê nasce com ombros virados para baixo e cotovelos virados para cima

"Não tínhamos nenhum histórico de caso como o dele, então eu precisei ir estudando o caso e desenvolvendo o tratamento de acordo com as necessidades específicas do João Pedro", lembra Maria da Conceição Soares, terapeuta ocupacional que acompanha o tratamento do bebê.

Com menos de um mês de vida, João Pedro começou a usar uma órtese estática no cotovelo, onde as articulações apresentavam muita rigidez. O dispositivo ortopédico era colocado por cima da roupa para não machucar a criança ou causar alergias.

Raio-x mostra como eram os braços e cotovelos do bebê Imagem: Arquivo Pessoal

Enquanto o procedimento corrigia essa parte do corpo do bebê, a equipe médica seguia fazendo exames e traçando os próximos passos do tratamento.

"Em seguida, trabalhamos o alinhamento do punho com uma órtese que mantinha os braços posicionados à frente do corpo. Depois, o foco foi melhorar o movimento dos dedos, que é essencial para segurar objetos", explica Maria da Conceição.

Desde o nascimento, João Pedro faz acompanhamento com uma equipe que inclui terapeuta ocupacional e fisioterapeutas semanalmente. Devido à fase de crescimento, as órteses são trocadas frequentemente.