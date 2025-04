O que acontece no seu corpo quando você faz crioterapia

Lesões pré-malignas: queratose actínica e a queilite actínica.

Lesões malignas: carcinomas basocelulares superficiais ou carcinomas espinocelulares, mas também superficiais.

A crioterapia também pode ser uma alternativa útil no tratamento de pacientes que tenham comorbidades que representem um risco para outros tipos de tratamentos cirúrgicos.

Vou ter de repetir o procedimento?

Isso depende do tipo e da extensão da lesão. Em geral, quando se trata de apenas uma lesão, a solução do problema se dá em uma única sessão. Já nas situações em que as lesões são múltiplas, é frequente que o tratamento se repita 2, 3 ou 4 vezes, com intervalos de 30 dias entre eles.

O tempo de cicatrização

Espera-se que a cicatrização aconteça entre 1 e 3 semanas. Se o tratamento for leve, a cicatriz estará "pronta" em 7 dias.