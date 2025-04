O que se sabe da vacina contra chikungunya que o SUS quer aplicar?

No entanto, o Instituto Butantan também trabalha em uma versão da vacina com componentes nacionais, em um cenário em que a produção cotidiana do imunizante no país seria mais rápida. A versão "mais brasileira" da vacina já está em avaliação pela Anvisa, pelo Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde), pelo Programa Nacional de Imunizações e demais autoridades de saúde.

O que é a chikungunya?

A doença é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue e a zika —a imunização para chikungunya não tem efeito para as outras doenças, por serem vírus diferentes.

Os principais sintomas são febre de início repentino (acima de 38,5°C) e dores intensas nas articulações de pés e mãos, como nos dedos, tornozelos e punhos. Pode ocorrer também dor de cabeça, dor muscular e manchas vermelhas na pele. Alguns pacientes podem desenvolver dor crônica (ou seja, persistente) nas articulações.

Ainda não existe tratamento específico para a chikungunya. Por isso, enquanto a vacina não chega (e mesmo depois dela), é importante tomar os mesmos cuidados para evitar o mosquito que adotamos com a dengue: esvaziar e limpar frequentemente recipientes com água parada, como vasos de plantas, baldes, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, além de jogar fora o lixo sempre fechado e em uma lixeira adequada.

Segundo o Instituto Butantan, foram contabilizados cerca de 200 mil casos prováveis da doença, responsável por mais de 200 mortes no Brasil somente em 2024. A doença afetou 620 mil pessoas em todo o mundo no ano passado, sendo que a maioria dos casos se concentrou entre Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia.