Sapatos na entrada: entrar descalço em casa pode proteger sua saúde

Pesquisas mostram que um terço dos contaminantes encontrados nas residências vem de fora. Entre os elementos já identificados estão metais pesados como chumbo, cádmio e arsênico, microplásticos e até traços de material radioativo.

Sem contar que é nojento entrar em casa com os mesmos sapatos usados em hospitais, cemitérios, estações de metrô, aeroportos, calçadas com lixo ou esgoto, para citar alguns locais especialmente propícios à contaminação.

Hábito que protege crianças e pets

Imagem: iStock

Evitar o transporte de sujeira é ainda mais importante quando há crianças pequenas em casa, que engatinham, brincam no chão e têm o hábito de colocar as mãos na boca ou no rosto.

Também protege os pets que vivem apenas dentro de casa e, claro, os tutores, já que muitos animais sobem em camas, sofás e colos.