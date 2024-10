'Me senti um monstro': influencer chora ao mostrar o rosto; o que é acne?

A influencer Vanessa Lopes usou as redes sociais para falar sobre seu problema de acne. Ela disse que depois de dois meses e 10 dias de tratamento com Roacutan, não tem mais forças para lidar com o estado de seu rosto, e está se sentindo um "monstro".

"Estava planejando gravar um vídeo de maquiagem artística, mas como eu maquio essa cara? Eu posto aqui e parece que não estou ligando, mas estou tentando dar força para outras pessoas", disse chorando nos stories.

Para Yáscara Pinto, médica dermatologista e chefe da unidade de especialidades clínicas do HU-UFPI (Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí), a acne deve ser considerada doença crônica e não limitada apenas à adolescência. "Há grande evidência de que a acne persista na idade adulta em cerca de 50% dos indivíduos", diz