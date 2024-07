Alivia tosse e ajuda no tratamento de acne: 8 benefícios do tomilho à saúde

Além disso, possui compostos que controlam a pressão arterial e o colesterol "ruim", que são considerados fatores de risco para as doenças cardíacas.

Fortalece o sistema imunológico

A presença de vitamina C na fruta contribui para o fortalecimento do sistema imunológico. Esse nutriente aumenta a produção de glóbulos brancos, essenciais para combater infecções e doenças. Por isso, o consumo regular melhora a imunidade do organismo.

Contribui com a digestão

A erva melhora a digestão ao estimular a produção de sucos gástricos, que ajudam na quebra dos alimentos e a absorção de nutrientes. Suas propriedades anti-inflamatórias também reduzem a inflamação no trato digestivo, promovendo um funcionamento mais eficiente do sistema digestório.

Faz bem para ossos e músculos

Contém cálcio e magnésio, essenciais para a saúde dos ossos e músculos. Esses nutrientes ajudam na manutenção da densidade óssea e na função muscular adequada.