Para prolongar a vida: evite hábito que equivale a fumar 15 cigarros ao dia

"As conexões sociais, de forma muito real, são a chave para a felicidade e a saúde", observa Jeremy Nobel, fundador do Projeto Jeremy Nobel e membro do corpo discente em clínica geral da Faculdade de Medicina de Harvard.

Em artigo para o The Boston Globe escrito com Michelle Williams, diretora da Faculdade de Saúde Pública T.H. Chan, da Universidade Harvard, esses especialistas afirmaram que a solidão e o isolamento social desempenham "um papel incomum" em mortes evitáveis por suicídio.

"A solidão enfraquece a vitalidade, prejudica a produtividade e reduz a alegria da vida", escreveram Nobel e Williams. Seus efeitos sobre a saúde são comparáveis aos da obesidade, abuso do álcool e de fumar 15 cigarros por dia, aumentando o risco de morte prematura em 30%. "A solidão não apenas o faz infeliz — ela mata", acrescentaram.