O que os terapeutas fazem quando se sentem ansiosos e solitários?

Além desses exemplos mais simples, a neuropsicóloga Ana Cláudia Oliveira também traz como experiência positiva aprender algo novo mesmo que dentro da sua área.

O trabalho do psicólogo em si é muito solitário devido ao código de ética, a questão do sigilo e da preservação do paciente. Então você se permitir a fazer uma outra formação, uma pós ou um curso rápido é interessante, porque você interage com outras pessoas, está imerso ali naquela temática, vai descobrindo novas técnicas e ativa a sua criatividade. Ana Cláudia Oliveira, neuropsicóloga mestre pela Universidade de Los Pueblos, na Espanha, e coordenadora do Instituto Desenvolver, no Amazonas

Meditar ajuda a sair do raciocínio clínico que a pessoa estimulou o dia inteiro Imagem: iStock

Momento de solitude e autocuidado

Diferente da solidão, a solitude é estar só, mas conseguir desfrutar da própria companhia. Para a psicóloga Mônica Machado, é importante ter esse momento após um dia de atendimento ouvindo diferentes histórias.