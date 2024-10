Solidão não causa doenças diretamente, mas está relacionada a 20 delas

A solidão, que já é considerada uma questão de saúde pública pela OMS, não é a causa direta de diversas doenças, mas pode indiretamente levar a elas. A conclusão é de um estudo da Universidade Médica de Ghangzhou, na China, publicado no último dia 16 de setembro na revista científica Nature.

Os pesquisadores investigaram dados da base biomédica Biobank, do Reino Unido, relativos a um período de 12,2 anos em que a solidão foi associada com maiores riscos para 30 de 56 doenças estudadas (ou seja, 13 em 14 das categorias como doenças mentais, infectocontagiosas, endócrinas, respiratórias e etc).

Destas 30 significativamente associadas à solidão, só havia dados genéticos para a análise de 26 doenças. Delas, foram encontradas relações não-causais (ou seja, indiretas) entre a solidão e 20 doenças como as cardiovasculares, o diabetes tipo 2, obesidade, doenças crônicas do fígado e do rim, doenças neurológicas, entre outras.