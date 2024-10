Fala sozinho? Quando o hábito é bom para seu cérebro ou um mau sinal

O mesmo acontece com os adolescentes: quando se expressam na frente do espelho, por exemplo, estão se afirmando, primeiro, para si mesmos, para então se colocarem coletivamente, o que faz parte do amadurecimento psíquico.

Na vida adulta, o comportamento pode ser útil, por exemplo, quando você se sente ansioso ou angustiado porque precisa tomar uma decisão ou resolver um problema.

As áreas cerebrais ativadas pela fala não são as mesmas das emoções. Quando você coloca em palavras o que está sentindo e consegue escutar a si mesmo, alivia o peso na área emocional e sai da ruminação mental que causa sofrimento. Franciele Maftum, psicóloga e mestre em neurociência cognitiva pela Universidade de Reading, no Reino Unido

Assim, perguntar-se "por que estou tão irritado?" ou "o que é isso que estou sentindo?" quando está num dia ruim, é uma boa estratégia para chamar a atenção para si mesmo, suas sensações físicas e mentais e começar a se sentir melhor.

Ouvir os próprios pensamentos também é um recurso de memorização, já que o som da fala ativa favorece a fixação e a recuperação de informações no cérebro. É por isso que repetir em voz alta o conteúdo antes de uma prova ou a mensagem que deseja passar em uma apresentação importante ou uma conversa difícil ajuda a ganhar autoconfiança.

Mas fique atento ao que você fala para si mesmo