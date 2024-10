Remédios para tosse com ou sem catarro: o que funciona de fato?

2. Lavagem nasal

Quando há congestão, fazer a lavagem com soro fisiológico ajuda a limpar as vias aéreas e expectorar as secreções.

3. Uso de umidificadores

Os umidificadores de ar podem ajudar a pessoa com tosse em dias mais secos, já que a umidade do ar é um fator importante nesses casos, principalmente quando a pessoa não está conseguindo respirar pelo nariz, local onde ocorre a umidificação natural do ar que respiramos.

4. Própolis

Estudos mostram que própolis tem atividade antiviral, antibacteriana, antifúngica, antioxidante e imunomoduladora, podendo ser útil em várias situações onde há irritação na garganta.