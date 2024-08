O que acontece no seu corpo quando você toma café com o estômago vazio

Evite beber café em jejum. Caso não esteja pronto para uma refeição completa pela manhã, forre o estômago com uma pequena porção de carboidrato.

Observe a quantidade de café que tem ingerido. Se tem exagerado, reconheça seus limites e reduza o consumo.

Experimente tomar café descafeinado, ou mesmo outros tipos dele que contenham menor concentração de cafeína.

Evite calor excessivo. Em vez de tomar um café escaldante, experimente temperaturas mais moderadas.

Fontes: Gustavo Duarte Pimentel, nutricionista clínico com especialização em cuidados nutricionais do paciente e do desportista (Unesp), mestre e doutor em ciências (Unifesp e Unicamp), atua em consultório em São Paulo e Barueri. É autor do livro Café na mesa (Ed. Clube de Autores); Juarez Roberto de Oliveira Vasconcelos, clínico geral e gastroenterologista, médico assistente dos Ambulatórios de Gastroenterologia Geral e Hepatologia do HC-FMRP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto) da USP, atua no setor de endoscopia no Hospital Estadual de Serrana (SP); Miguel Angelo Nobre e Souza, médico gastroenterologista, professor associado da Faculdade de Medicina da UFC (Universidade Federal do Ceará), chefe da Unidade de Gastroenterologia e Cirurgia Digestiva do hospital universitário da mesma instituição, e que integra a rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares). Revisão técnica: Miguel Angelo Nobre e Souza.

